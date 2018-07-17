YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее хейтерами

В начале парень признался, что некоторые из его подписчиков прислали ему видео с занятиями теледивы в тренажерном зале и попросили публично раскритиковать ее. Однако после просмотра материала он пришел к выводу, что ничего плохого в Оле нет: упражнение она делает правильно, а если где-то и ошибалась, то это свойственно каждому человеку.Также блогер решил напомнить, что несмотря на то, что прославилась Бузова благодаря участию в телестройке, она все равно стала успешной, ведь стать ведущей, построить музыкальную карьеру, держать собственный бренд одежды, а также руководить рестораном может далеко не каждый.По его словам, даже если всего это знаменитость добилась «через постель», то она все равно находится выше их всех.В завершении своего ролика молодой человек поинтересовался у недоброжелателей, зачем они оскорбляют Олю и ежедневно осуждают ее, если прекрасно знают, что от этого ее популярность становится еще больше, ведь о ней узнают те, которые раньше и понятия не имел, кто такая Бузова.Также блогер посоветовал подписчикам никогда не завидовать успеху других, а ставить перед собой цели и достигать их.