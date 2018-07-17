АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее хейтерами

Несколько дней назад на YouTube-канале одного из популярных российских блогеров появилось видео, в котором он оправдал популярную певицу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову перед ее хейтерами.

В начале парень признался, что некоторые из его подписчиков прислали ему видео с занятиями теледивы в тренажерном зале и попросили публично раскритиковать ее. Однако после просмотра материала он пришел к выводу, что ничего плохого в Оле нет: упражнение она делает правильно, а если где-то и ошибалась, то это свойственно каждому человеку.

YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее хейтерами

Также блогер решил напомнить, что несмотря на то, что прославилась Бузова благодаря участию в телестройке, она все равно стала успешной, ведь стать ведущей, построить музыкальную карьеру, держать собственный бренд одежды, а также руководить рестораном может далеко не каждый.

По его словам, даже если всего это знаменитость добилась «через постель», то она все равно находится выше их всех.

YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее хейтерами

В завершении своего ролика молодой человек поинтересовался у недоброжелателей, зачем они оскорбляют Олю и ежедневно осуждают ее, если прекрасно знают, что от этого ее популярность становится еще больше, ведь о ней узнают те, которые раньше и понятия не имел, кто такая Бузова.

Также блогер посоветовал подписчикам никогда не завидовать успеху других, а ставить перед собой цели и достигать их.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:59
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из
Представили концепт летающего такси от Rolls-Royce
CNN измерил крутость Путина и Трампа длиной
ESA испытало твердотопливный ускоритель для новой
Беременная Лера Кудрявцева показала на видео
«Нулевая ничья»: эксперт прокомментировал итоги
Ведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой
YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее
ГИБДД разработала новые правила сопровождения
Руководители московских театров просят у министра
Летные испытания космического корабля «Федерация»
Виктория Боня призналась, что брак никогда не
Маргарита Марсо раскритиковала свою мать за
Внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 15
Сати Казанова ужаснула поклонников худобой и
Дмитрий Макаренко: положения ГК РФ подходят для
Киевский телеканал «Эспрессо» назвал Путина
Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько
Портретом Ольги Бузовой украсили стену
Просмотреть все новости