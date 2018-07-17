YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее хейтерами
Несколько дней назад на YouTube-канале одного из популярных российских блогеров появилось видео, в котором он оправдал популярную певицу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Бузову перед ее хейтерами.
В начале парень признался, что некоторые из его подписчиков прислали ему видео с занятиями теледивы в тренажерном зале и попросили публично раскритиковать ее. Однако после просмотра материала он пришел к выводу, что ничего плохого в Оле нет: упражнение она делает правильно, а если где-то и ошибалась, то это свойственно каждому человеку.
Также блогер решил напомнить, что несмотря на то, что прославилась Бузова благодаря участию в телестройке, она все равно стала успешной, ведь стать ведущей, построить музыкальную карьеру, держать собственный бренд одежды, а также руководить рестораном может далеко не каждый.
По его словам, даже если всего это знаменитость добилась «через постель», то она все равно находится выше их всех.
В завершении своего ролика молодой человек поинтересовался у недоброжелателей, зачем они оскорбляют Олю и ежедневно осуждают ее, если прекрасно знают, что от этого ее популярность становится еще больше, ведь о ней узнают те, которые раньше и понятия не имел, кто такая Бузова.
Также блогер посоветовал подписчикам никогда не завидовать успеху других, а ставить перед собой цели и достигать их.