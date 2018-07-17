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Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в «Челси» Романа Абрамовича

Александр Головин – футболист РФ, готовится оставить московский клуб ЦСКА, а также перейти в лондонский «Челси». Итальянские журналисты передают, что сделка является уже согласованной. О ней объявят уже в ближайшее время.

Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в «Челси» Романа Абрамовича


Головин по действующему контракту должен за ЦСКА отыграть еще три года. Но спортсменом, который в рамках ЧМ 2018 показал себя самым креативным игроком сборной, заинтересовались одновременно несколько зарубежных клубов, включая также знаменитый «Челси». На российского футболиста также претендовал «Монако», однако ему пришлось отступить. В этом не последнюю роль сыграл Роман Абрамович, являющийся владельцем лондонского клуба. Он в восторге от Александра Головина.

Согласно данным спортивного журналиста Альфредо Педулла, российский футболист в «Челси» может перейти 19-20 июля текущего года. Известны уже условия, на которых должно это произойти. С Головиным планируют заключить пятилетний контракт. За это ЦСКА получит около 25 000 000 евро и бонусы.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:08
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