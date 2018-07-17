Маргарита Марсо раскритиковала свою мать за негативный пост о ее сыне

«Мама, ты зачем выкладываешь это де**мо? Ты думаешь, мне приятно открывать ленту и читать про моего сына такое?», - написала бывшая участница реалити-шоу.

В основном женщина не реагирует на негатив, направленный в ее адрес и часто просто блокирует неугодных ей пользователей социальной сети Instagram.Однако, несколько дней назад она опубликовала пост, в котором показала своим фанатам переписку с одной из недоброжелательниц, где та поставила под сомнение психическое здоровье одного из внуков Ирины Александровны, а именно сына Маргариты Марсо и Евгения Кузина – Мити.В итоге, после прочтения, многие фанаты стали обсуждать маленького мальчика, а также ту нахалку, которая осмелилась оскорбить его. Не осталась в стороне и сама Рита. Правда в комментариях к посту она выразила свой гнев не в адрес обидчицы ее сына, а в адрес матери.После такого агрессивного высказывания, Агибалова поняла свою ошибку и удалила свой пост, однако многие пользователи Сети успели его увидеть.