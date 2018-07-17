BMW назвала российские расценки на новый кроссовер BMW X5

Бензиновую версию X5 оснащают «шестеркой» xDrive40i 3.0 на 340 л.с. Авто стоит 4,76 млн руб. В РФ также будут реализовывать авто с двигателем xDrive40i V8 на 462 л.с за 5,44 млн руб. Самая мощная дизельная вариация BMW X5 в России получит мотор M50d. 6-цилиндровый рядный двигатель генерирует 400 л.с. Авто с таким мотором стоит в РФ 5,59 млн руб. Новая версия кроссовера BMW X5, будет продаваться в РФ независимо от комплектации, с 8-диапазонной автоматической трансмиссией, которая крутящий момент передаёт на обе оси. Авто в версии M50d с завода обладает трансмиссией спортивной версии, дифференциалом M Sport, усиленными тормозами М-серии, адаптивной М-подвеской.Кроссовер BMW X5 независимо от комплектации будет в РФ оснащаться системой динамической эффективной регулировки жесткости амортизаторов типа Dynamic Damper Control, системой BMW Live Cockpit Professional, водительскими ассистентами. В РФ новый BMW X5 появится официально 24 ноября текущего года.