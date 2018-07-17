АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из Сирии

Некоторое время известная Голливудская актриса Линдси Лохан была в Турции и провела в лагере сирийских беженцев.

Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из Сирии

Недавно Линдси Лохан прекратила разгульную жизнь и уже готова остепениться. Голливудская актриса провела некоторое времени в лагере беженцев в Турции, и будучи там знаменитость приняла весьма важное для себя решение усыновить ребенка.

Линдси Лохан рассказала, что она очень хочет помочь сирийским детям и спасти их от несчастной судьбы. Знаменитость хочет усыновить двоих или даже четверых детей их Сирии. Однако звезда Голливуда отмечает, что собственную семью с мужем и рожденными ею детьми создавать пока не планирует.

Линдси заявила, что устала от тусовок с молодыми людьми, ведь она понимает, что тогда вся ее жизнь была похожа на настоящий цирк. После тяжелого разрыва с возлюбленным Егором Тарабасовым, который является сыном российского миллиардера, в жизни Голливудской актрисы многое изменилось.

Сейчас Лохан комфортнее без отношений, знаменитость сосредоточила свое внимание на общении с семьей и близкими друзьями. Об этом звезда Голливуда рассказала в интервью одному из известных западных изданий.

Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из Сирии

Пользователи сети считают, что актрисе, в связи с ее прошлым, не дадут разрешения на усыновление детей из Сирии.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 18:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из
Представили концепт летающего такси от Rolls-Royce
CNN измерил крутость Путина и Трампа длиной
ESA испытало твердотопливный ускоритель для новой
Беременная Лера Кудрявцева показала на видео
«Нулевая ничья»: эксперт прокомментировал итоги
Ведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой
YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее
ГИБДД разработала новые правила сопровождения
Руководители московских театров просят у министра
Летные испытания космического корабля «Федерация»
Виктория Боня призналась, что брак никогда не
Маргарита Марсо раскритиковала свою мать за
Внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 15
Сати Казанова ужаснула поклонников худобой и
Дмитрий Макаренко: положения ГК РФ подходят для
Киевский телеканал «Эспрессо» назвал Путина
Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько
Портретом Ольги Бузовой украсили стену
Просмотреть все новости