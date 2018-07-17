Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из Сирии

Недавно Линдси Лохан прекратила разгульную жизнь и уже готова остепениться. Голливудская актриса провела некоторое времени в лагере беженцев в Турции, и будучи там знаменитость приняла весьма важное для себя решение усыновить ребенка.Линдси Лохан рассказала, что она очень хочет помочь сирийским детям и спасти их от несчастной судьбы. Знаменитость хочет усыновить двоих или даже четверых детей их Сирии. Однако звезда Голливуда отмечает, что собственную семью с мужем и рожденными ею детьми создавать пока не планирует.Линдси заявила, что устала от тусовок с молодыми людьми, ведь она понимает, что тогда вся ее жизнь была похожа на настоящий цирк. После тяжелого разрыва с возлюбленным Егором Тарабасовым, который является сыном российского миллиардера, в жизни Голливудской актрисы многое изменилось.Сейчас Лохан комфортнее без отношений, знаменитость сосредоточила свое внимание на общении с семьей и близкими друзьями. Об этом звезда Голливуда рассказала в интервью одному из известных западных изданий.Пользователи сети считают, что актрисе, в связи с ее прошлым, не дадут разрешения на усыновление детей из Сирии.