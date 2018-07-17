«Нулевая ничья»: эксперт прокомментировал итоги встречи в Хельсинки Путина с Трампом
Согласно заявлению Д. Трампа, согласно результатам встречи с В. Путиным, главы государств пришли к «важным выводам». Очередная встреча президентов РФ и США состоялась в Хельсинки. Директор Центра европейской информации - Николай Топорин, заметил, что данные переговоры завершились "ничьей".
«ПолитЭксперт» сообщил, что президенты РФ и США, провели переговоры тет-а-тет и в расширенном составе. Американский президент по результатам саммита заявил, что встреча была неплохая. Политики обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Украине и Сирии, ядерное распространение, экономику, терроризм, кибератаки. По словам Трампа, отношения между государствами до встречи в Финляндии были «на краю пропасти». Теперь они должны выйти на новый уровень. Николай Топорин заметил, что после переговоров такого рода можно верить, что будет изменён вектор отношений между государствами. По словам эксперта, данная встреча закончилась «ничьей».
Топорин резюмировал, что стороны в сухом остатке ничего не имеют. Хотя, возможно, имеются кулуарные договоренности, которые в данном случае не обсуждаются. По санкционному режиму послаблений не наблюдается. Тоже-самое касается восстановления работы подразделений консулов. По мнению специалиста, данный контакт можно считать «позитивным».