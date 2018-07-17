Виктория Боня призналась, что брак никогда не вызывал у нее восхищения

«Я сама никогда к этому не стремилась. Вот моя сестра с детства хотела выйти замуж. У меня же брак никогда не вызывал восхищения, скорее пугал», - сообщила Боня.

Некоторые до сих пор не могут понять, почему бизнесмен не решался делать предложение своей возлюбленной, особенно после того, как она родила ему дочь. И в своем недавнем интервью девушка раскрыла эту тайну.Так, Вика призналась, что за 2 года до расставания они с Алексом часто говорили о браке и даже составили брачный контракт. Поэтому, если бы у них действительно была цель пожениться, то свадьба состоялась бы.Напомним, что сейчас бывшие возлюбленные не вместе. Каждый из них обустроил свое счастье, однако они продолжают поддерживать хорошие отношения, ради общей дочери.