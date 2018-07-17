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Виктория Боня призналась, что брак никогда не вызывал у нее восхищения

Многие поклонники экс-участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Бони знают, что ее отношения с Алексом Смерфитом длились несколько лет. В их паре родилась прекрасная дочь Анджелина, однако несмотря на это свадьба так и не состоялась.

Некоторые до сих пор не могут понять, почему бизнесмен не решался делать предложение своей возлюбленной, особенно после того, как она родила ему дочь. И в своем недавнем интервью девушка раскрыла эту тайну.

Виктория Боня призналась, что брак никогда не вызывал у нее восхищения


Так, Вика призналась, что за 2 года до расставания они с Алексом часто говорили о браке и даже составили брачный контракт. Поэтому, если бы у них действительно была цель пожениться, то свадьба состоялась бы.

«Я сама никогда к этому не стремилась. Вот моя сестра с детства хотела выйти замуж. У меня же брак никогда не вызывал восхищения, скорее пугал», - сообщила Боня.

Напомним, что сейчас бывшие возлюбленные не вместе. Каждый из них обустроил свое счастье, однако они продолжают поддерживать хорошие отношения, ради общей дочери.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:30
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