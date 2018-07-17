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CNN измерил крутость Путина и Трампа длиной президентских лимузинов

Встреча Трампа и Путина, которая состоялась в Хельсинки 16 июля, является в СМИ самой обсуждаемой темой. Но американский телеканал CNN решил сравнить длину лимузинов глав США и РФ.

CNN измерил крутость Путина и Трампа длиной президентских лимузинов


Журналистам пришлось довериться в данном случае только визуальным признакам авто. При этом характеристики обоих машин не являются секретом. Журналисты просмотрели ряд видеороликов с лимузинами Трампа и Путина. Экспертами в итоге был сделан вывод, что транспортное средство российского президента по длине превосходит машину американского президента. В свою очередь общественность на «исследование» CNN отреагировала неоднозначно. По мнению пользователей интернета, в данном случае имеют место более важные моменты для обсуждения касающиеся встречи Трампа и Путина, чем длина лимузинов глав государств.

Стоит отметить, что Дональд Трамп на встрече с президентом Владимиром Путиным выразил надежду, что Россия и Соединённые Штаты вернутся к нормальным отношениям. В самом начале встречи глава РФ констатировал, что сложившиеся отношения между двумя странами остаются напряженными.
 
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:23
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