«АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta

Из официальных изображений видно, что новая версия седана LADA Granta создана при учёте фирменного «Х-стиля», используемого «АвтоВАЗ» для новых версий. «Х-дизайн» применяется к передней части новой версии. Задняя часть авто выглядит более привычно. Авто не получило выштамповку с боков как у X-Ray, а также Vesta. Задняя часть Granta изменилась. Это видно по новому бамперу, другим осветителям, месту для номерного знака, размещаемого на багажной двери. Пока «АвтоВАЗ» не говорит о технической составляющей нового седана версии LADA Granta. По мнению некоторых экспертов, авто в рамках обновления не имеет революционных изменений в салоне и под капотом. Актуальная Granta комплектуется двигателями 1.6 на 87,98/106 лошадиных сил. Вариацию Sport оснащают агрегатом на 114 лошадок. Для моторов предусматриваются 5-МКПП/4-АКПП.Расценка на новую версию седана LADA Granta пока не озвучивается. В актуальной вариации авто реализуют минимум за 410 тыс руб. В 2021 году представят Granta новой генерации, построенной на шасси B0.