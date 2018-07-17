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Голая Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванной

На своей странице в Instagram Виктория Дайнеко опубликовала новую фотографию, на которой она запечатлена в ванной. После просмотра данного снимка поклонники певицы заявили об её эротичности, а также поинтересовались, как она следит за своим телом.

Голая Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванной


Виктория Дайнеко запечатлена на новой фотографии голой во время принятия пенной ванны, при этом она, закрыв глаза, обхватывает руками шею. Свою обнажённую грудь девушка прикрывает руками. В описании к чёрно-белому снимку певица рассказала о своём отдыхе.

Многие подписчики Виктории Дайнеко были удивлены её смелости, так как она решилась показать достаточно пикантную фотографию. В комментариях подписчики оставляли большое количество комплиментов, а также задавали вопросы, как ей удаётся держать тело в прекрасной форме. Некоторым показалось, что для полной картины не хватает бокала с вином.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 23:30
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