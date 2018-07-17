Голая Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванной

Виктория Дайнеко запечатлена на новой фотографии голой во время принятия пенной ванны, при этом она, закрыв глаза, обхватывает руками шею. Свою обнажённую грудь девушка прикрывает руками. В описании к чёрно-белому снимку певица рассказала о своём отдыхе.Многие подписчики Виктории Дайнеко были удивлены её смелости, так как она решилась показать достаточно пикантную фотографию. В комментариях подписчики оставляли большое количество комплиментов, а также задавали вопросы, как ей удаётся держать тело в прекрасной форме. Некоторым показалось, что для полной картины не хватает бокала с вином.