Максим Галкин поделился с фанатами романтическим видео

Максим Галкин в последнее время редко публикует шуточные видео и большинство его публикаций — селфи, фото Аллы Борисовны или ролики с двойняшками Гарри и Елизаветы.Иногда комик берет в руки камеру, чтобы показать в Instagram Stories, как проходит его с Аллой Борисовной тихий отпуск на Кипре. Некоторые ролики получаются такими, что фанатам хочется пересматривать их по нескольку раз.Обычно в Instagram Stories Галкина появляются видео с прогулок или вид с яхты или с просмотра футбольного матча. Иногда на них появляется и Примадонна.Накануне Максим показал, как отражается синее средиземноморское небо с редкими облаками в глянцевой столешнице в ресторане. Казалось бы, ничего не обычного здесь нет, однако подписчикам Галкина, немедленно захотелось на море. Также зразу нашлись и те, которые решили раскритиковать и высмеять романтическое настроение знаменитого комика.По словам некоторых подписчиков, на ресторанной веранде очень громко играла музыка и это отвлекало от красивого пейзажа на видео.