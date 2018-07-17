АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.24 USD 62.44
Курс валют на 18.07.2018

Максим Галкин поделился с фанатами романтическим видео

Максим Галкин и его звездная супруга Алла Борисовна Пугачева находятся на отдыхе. Сейчас на комика нашло лирическое настроение и он поделился с подписчиками романтическим видео.

Максим Галкин поделился с фанатами романтическим видео

Максим Галкин в последнее время редко публикует шуточные видео и большинство его публикаций — селфи, фото Аллы Борисовны или ролики с двойняшками Гарри и Елизаветы.

Иногда комик берет в руки камеру, чтобы показать в Instagram Stories, как проходит его с Аллой Борисовной тихий отпуск на Кипре. Некоторые ролики получаются такими, что фанатам хочется пересматривать их по нескольку раз.

Обычно в Instagram Stories Галкина появляются видео с прогулок или вид с яхты или с просмотра футбольного матча. Иногда на них появляется и Примадонна.

Накануне Максим показал, как отражается синее средиземноморское небо с редкими облаками в глянцевой столешнице в ресторане. Казалось бы, ничего не обычного здесь нет, однако подписчикам Галкина, немедленно захотелось на море. Также зразу нашлись и те, которые решили раскритиковать и высмеять романтическое настроение знаменитого комика.

Максим Галкин поделился с фанатами романтическим видео

По словам некоторых подписчиков, на ресторанной веранде очень громко играла музыка и это отвлекало от красивого пейзажа на видео.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 23:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разработали модель «идеального резонатора»
Британские ученые могут реализовать возможность
«АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta
Голая Виктория Дайнеко опубликовала фото в ванной
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг
Американские эксперты назвали недостатки
В Госдуму внесли законопроект про безвизовый
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Просмотреть все новости