АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15 процентов

Экспертами АЕБ - Ассоциации европейского бизнеса распространена информация, что июньские продажи новых транспортных средств японского бренда Mazda на территории РФ достигли показателя в 2 624 экземпляра. Это на 15 процентов больше результатов годичной давности.

Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15 процентов


В свою очередь это стало причиной увеличения также рыночной доли автопроизводителя на территории государства до 1,7 процента. За первые 6 месяцев этого года отечественные автолюбители приобрели 14 262 транспортных средств Mazda (плюс 29 процентов). Самым востребованным авто бренда за этот период является кроссовер версии Mazda CX-5. В июне данное авто реализовали в количестве 1 761 экземпляра (плюс 1 процент). Данный паркетник за январь-июнь текущего года реализовали в количестве 10 219 единиц (плюс 27%).

По словам экспертов для российских продаж бренда Mazda 2018 год должен закончится приростом в 15-20 процентов. В рамках предприятия «Мазда Соллерс» зимой организовали производство трехрядных современных кроссоверов версии Mazda CX-9. В России собирают также версии Mazda CX-5, Mazda 6.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг
Американские эксперты назвали недостатки
В Госдуму внесли законопроект про безвизовый
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Просмотреть все новости