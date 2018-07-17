Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15 процентов

В свою очередь это стало причиной увеличения также рыночной доли автопроизводителя на территории государства до 1,7 процента. За первые 6 месяцев этого года отечественные автолюбители приобрели 14 262 транспортных средств Mazda (плюс 29 процентов). Самым востребованным авто бренда за этот период является кроссовер версии Mazda CX-5. В июне данное авто реализовали в количестве 1 761 экземпляра (плюс 1 процент). Данный паркетник за январь-июнь текущего года реализовали в количестве 10 219 единиц (плюс 27%).По словам экспертов для российских продаж бренда Mazda 2018 год должен закончится приростом в 15-20 процентов. В рамках предприятия «Мазда Соллерс» зимой организовали производство трехрядных современных кроссоверов версии Mazda CX-9. В России собирают также версии Mazda CX-5, Mazda 6.