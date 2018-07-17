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Портретом Ольги Бузовой украсили стену общественного туалета в Санкт-Петербурге

После того, как ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова построила ошеломительную карьеру певицы и стала одной из самых популярных личностей страны, в ее честь начали называть изысканные блюда в ресторанах, парни стали бить татуировки с ее изображением, а девушки – копировать ее прическу и стиль в одежде.

А недавно появилась информация, что уличные художники увековечили Ольгу Бузову на стене общественного туалета в Некрасовском году ее родного города Санкт-Петербурга. В частности, они нарисовали ее портрет.

Портретом Ольги Бузовой украсили стену общественного туалета в Санкт-Петербурге

Возможно, звучит это достаточно оскорбительно, однако ранее эту стену украшали портреты британского актер Роуэна Аткинсона, поэта Сергея Есенина и рэпера Замая.

Напомним, что на пике популярности Бузова оказалась после громкого развода с игроком московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Девушка не знала, что делать с той болью, что наполняла ее сердце, а потому решила записать песню, которая за несколько дней стала настоящим хитом и вознесла Олю на первые строчки многих российских хит-парадов.

Портретом Ольги Бузовой украсили стену общественного туалета в Санкт-Петербурге
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:31
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