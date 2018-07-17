Портретом Ольги Бузовой украсили стену общественного туалета в Санкт-Петербурге

А недавно появилась информация, что уличные художники увековечили Ольгу Бузову на стене общественного туалета в Некрасовском году ее родного города Санкт-Петербурга. В частности, они нарисовали ее портрет.Возможно, звучит это достаточно оскорбительно, однако ранее эту стену украшали портреты британского актер Роуэна Аткинсона, поэта Сергея Есенина и рэпера Замая.Напомним, что на пике популярности Бузова оказалась после громкого развода с игроком московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрием Тарасовым. Девушка не знала, что делать с той болью, что наполняла ее сердце, а потому решила записать песню, которая за несколько дней стала настоящим хитом и вознесла Олю на первые строчки многих российских хит-парадов.