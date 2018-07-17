АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata восьмого поколения

В рамках корейского блога Bobaedream представили фото Hyundai Sonata новой генерации. Местные читатели данного ресурса утверждают, что авто наделили внутризаводским индексом DN8.

Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata восьмого поколения


Пока отсутствует информация о технической составляющей нового седана. Неизвестно также как будет выглядеть новая версия, потому что на тестах авто было в камуфляже. Имеются данные, что презентация новой Hyundai Sonata запланирована на март следующего года. Авто будет схож с концептуальной Le Fil Rouge с агрессивной и футуристической внешностью. Авто Le Fil Rouge дебютировало в рамках женевского мотор-шоу прошлой весной. Hyundai Sonata седьмого поколения на конвейере стоит с 2014 года. Модель в 2017 году претерпела рестайлинг. Авто наделили прочими бамперами, оптикой, решеткой радиатора, рулевым колесом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Для обновленной версии Hyundai Sonata первым рынком стала в марте прошлого года Южная Корея. Далее продажи седана стартовали в США, а потом в РФ.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин поделился с фанатами романтическим
Российские продажи Mazda за июнь выросли на 15
Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata
Билан в 2018 году стал одним из самых популярных
Археологи обнаружили неизвестную древнюю
На рендерах показали флагман Xiaomi Mi Max 3
Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться
Великобритания представила перспективный
Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт
Светлана Лобода рассказала, что через пять лет
Появились некоторые подробности о новом планшете
Компания Alcatel представила улучшенную версию
Землетрясение открыло археологам нахождение
42-летняя Дана Борисова сделала нитевой лифтинг
Американские эксперты назвали недостатки
В Госдуму внесли законопроект про безвизовый
Агата Муцениеце кардинально сменила имидж
СМИ сообщают о грядущем назначении Зидана
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Просмотреть все новости