Шпионы показали седан версии Hyundai Sonata восьмого поколения

Пока отсутствует информация о технической составляющей нового седана. Неизвестно также как будет выглядеть новая версия, потому что на тестах авто было в камуфляже. Имеются данные, что презентация новой Hyundai Sonata запланирована на март следующего года. Авто будет схож с концептуальной Le Fil Rouge с агрессивной и футуристической внешностью. Авто Le Fil Rouge дебютировало в рамках женевского мотор-шоу прошлой весной. Hyundai Sonata седьмого поколения на конвейере стоит с 2014 года. Модель в 2017 году претерпела рестайлинг. Авто наделили прочими бамперами, оптикой, решеткой радиатора, рулевым колесом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.Для обновленной версии Hyundai Sonata первым рынком стала в марте прошлого года Южная Корея. Далее продажи седана стартовали в США, а потом в РФ.