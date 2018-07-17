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Археологи обнаружили неизвестную древнюю мастерскую для бальзамирования фараонов

Археологи обнаружили на территории Египта местонахождения мастерской для бальзамирования, при этом ученые заявили, что именно в этом месте провели обряды последних фараонов древнего государства. Находится сооружение на территории Саккары, это известный всему миру некрополь.

Прототип фабрики мумий пропустил через себя, в свое время, более трех десятков «клиентов» из высшего сословия. Специалистами мастерской были подготовлены к загробному миру представители последней династии Древнего Египта. Так же, найдено множество артефактов внутри помещения. Все они связаны с процессами бальзамирования. Рассказал про находку для массмедиа глава раскопок, профессор университета Тюбингена (ФРГ) Рамадан Хуссейн.
Археологи обнаружили неизвестную древнюю мастерскую для бальзамирования фараонов


Обнаруженная мастерская представляется, как уникальное событие для науки. Подобные сооружения обычно разоряются вездесущими расхитителями гробниц, данные факты отмечаются еще с далеких времен античности. В настоящее время есть только две сходные находки, время обнаружения которых - первая половина ХХ столетия. Раскопки в Саккаре, Хуссейн с коллегами проводят уже несколько лет.

Начали работы археологи в 2016 году на юге некрополя. Здесь место расположения гробницы, относящихся к 26-й династии фараонов. Правили они Египтом после продолжительных войн и освобождении его от ассирийцев, и при последующих нападениях на него Персидской империей.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:15
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