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Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько недель раньше объявленной даты, уверены хейтеры

Новая фотография третьей супруги известного российского футболиста и бывшего мужа прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой - Дмитрия Тарасова спровоцировала много разговоров в Сети.

Несколько часов назад Анастасия Костенко опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий снимок, на котором она продемонстрировала подтянутый оголенный живот, а также новорожденную дочку, которую так трепетно держит на руках.

Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько недель раньше объявленной даты, уверены хейтеры

Под фотографией модель написала довольно милый пост в котором сообщила своим подписчикам, что уже прошло 6 дней после родов. Также Анастасия подчеркнула, что именно сейчас понимает, что на самом деле можно не только обнять Вселенную, но и даже «целовать ее каждый день».

Нужно отметить, что новая фотография Костенко вызвала массу обсуждений в Сети. Оказывается, что многие недоброжелатели звездного семейства заподозрили парочку в обмане. Рассмотрев внимательно снимок, злопыхатели заявили, что Анастасия и Дмитрий на самом деле скрыли настоящую дату рождения дочери.

По словам хейтеров, Анастасия родила малышку на несколько недель раньше, чем это событие было официально объявлено. А поводом для таких выводов стал тот факт, что Тарасов и Костенко пытались скрыть от общественности беременность модели задолго до помолвки и бракосочетания парочки, заявляют недоброжелатели.

Антифанаты просто-таки убеждены в том, что модель смогла женить на себе футболиста только благодаря своему интересному положению. Поводом для подозрений стало несколько моментов, на которые пользователи Сети просто не могли не обратить внимание. Во-первых, слишком плоский живот, как для только родившей женщины.

Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько недель раньше объявленной даты, уверены хейтеры

Хейтеры заявляют, что чисто физиологически такого не может быть. Во-вторых, ребенок по своим размерам совсем не соответствует 6 дням. Злопыхатели буквально в один голос говорят, что Анастасия явно не могла родить дочь пятикилограммовой. Да и слухи о родах Костенко начали появляться еще за несколько недель до официальной даты.

Словом, к Костенко и Тарасову вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:32
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