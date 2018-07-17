Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько недель раньше объявленной даты, уверены хейтеры

Несколько часов назад Анастасия Костенко опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий снимок, на котором она продемонстрировала подтянутый оголенный живот, а также новорожденную дочку, которую так трепетно держит на руках.Под фотографией модель написала довольно милый пост в котором сообщила своим подписчикам, что уже прошло 6 дней после родов. Также Анастасия подчеркнула, что именно сейчас понимает, что на самом деле можно не только обнять Вселенную, но и даже «целовать ее каждый день».Нужно отметить, что новая фотография Костенко вызвала массу обсуждений в Сети. Оказывается, что многие недоброжелатели звездного семейства заподозрили парочку в обмане. Рассмотрев внимательно снимок, злопыхатели заявили, что Анастасия и Дмитрий на самом деле скрыли настоящую дату рождения дочери.По словам хейтеров, Анастасия родила малышку на несколько недель раньше, чем это событие было официально объявлено. А поводом для таких выводов стал тот факт, что Тарасов и Костенко пытались скрыть от общественности беременность модели задолго до помолвки и бракосочетания парочки, заявляют недоброжелатели.Антифанаты просто-таки убеждены в том, что модель смогла женить на себе футболиста только благодаря своему интересному положению. Поводом для подозрений стало несколько моментов, на которые пользователи Сети просто не могли не обратить внимание. Во-первых, слишком плоский живот, как для только родившей женщины.Хейтеры заявляют, что чисто физиологически такого не может быть. Во-вторых, ребенок по своим размерам совсем не соответствует 6 дням. Злопыхатели буквально в один голос говорят, что Анастасия явно не могла родить дочь пятикилограммовой. Да и слухи о родах Костенко начали появляться еще за несколько недель до официальной даты.Словом, к Костенко и Тарасову вопросов по-прежнему больше, чем ответов.