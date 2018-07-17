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Руководители московских театров просят у министра культуры оградить их от навязчивой Ксении Собчак

Ни для кого не секрет, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», а ныне успешный журналист, политик и ведущая большинства светских мероприятий Ксения Собчак славится своими пробивными способностями и желанием что-то сделать во благо семьи.

Однако, судя по последним новостям, пытаясь почему любимому мужу Максиму Виторгану с работой, она немного перестаралась.

Руководители московских театров просят у министра культуры оградить их от навязчивой Ксении Собчак

Так, в Сети появились слухи, что некоторые руководители московских театров приняли решение обратиться Владимиру Мединскому, занимающему пост министра культуры России, с просьбой оградить их от Ксении Собчак, которая слишком настойчиво просит взять ее супруга на главные роли в спектаклях.

Узнав об этом, многие хейтеры решили, что знаменитости должно быть стыдно за свое поведение, а также стали насмехаться над актером, который не в состоянии самостоятельно продемонстрировать свой талант и просит жену помочь ему с работой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:41
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