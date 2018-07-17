Планета X Нибиру заставляет Солнце наклоняться

В свою очередь гипотетическая Планета Нибиру, которую не идентифицировали пока каким-либо оборудованием, вызвать может колебания в Солнечной системе. Из-за этого Солнце будет немного наклонено. Каждая планета вращается в плоскости относительно небесного Светила, более ли менее в пределах пару градусов друг от друга. Между тем Планета Нибиру создаст наклон в 6 градусов относительно Солнца. Звезда при этом станет несбалансированной. Пока никто не имеет убедительного объяснения данному обнаруженному явлению. Это настолько трудно объяснить, что попросту люди об этом не говорят. Данная информация передана астрономом Майком Брауном, который с коллегой Константином Батыгиным предсказал существование Планеты Нибиру.В свою очередь изучение новых открытий про Планету X опубликуют в следующем выпуске Astrophysical Journal. Стоит отметить, что новые факты представили в рамках ежегодного собрания Американского астрономического общества современных планетарных наук. Данное собрание состоялось в Пасадене, а также Калифорнии.