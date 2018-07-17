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Снимок Ольги Бузовой на обложке нового номера журнала Starhit удивил фанатов

Несколько часов назад популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram обложку нового выпуска журнала Starhit с самыми влиятельными девушками отечественного шоу-бизнеса, которую она возглавила.

«Приятно и очень волнительно оказаться на Первом месте такого рейтинга и стать Самой Влиятельной Девушкой Российского Шоу-Бизнеса! После этого, у кого-то ещё есть сомнения в правильности моего пути?!», - написала теледива.

Снимок Ольги Бузовой на обложке нового номера журнала Starhit удивил фанатов

Также Оля сообщила, что в новом номере она и другие ее коллеги рассказали секреты своей жизни и честно отметили, что хотели бы удалить из Интернета, подчеркнув, что последнее ее не касается, поскольку она не жалеет ни об одном поступке в ее жизни.

Стоит сказать, что в комментариях под публикацией подписчики оставили множество лестных отзывов, однако нашлись и те, кто нашел изъяны даже в фотографии с обложки.

Так, один из пользователей Сети заметил, что Бузова выглядит так, будто плакала в тот момент, когда ее снимали. И многие это предположение поддержал. По мнению некоторых, такое неопределенное выражение лица – это результат частых пластических операций и уколов красоты.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:26
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