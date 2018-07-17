Великобритания представила перспективный истребитель Tempest

Уильямсон заявил, что благодаря этому проекту Великобритании удастся поддерживать и развивать репутацию в области военной авиации. Также он указал на концерн Leonardo, который должен стать партнером по разработке Tempest. Помимо итальянцев в проекте примут участие такие компании как Systems, Rolls Royce и MBDA UK.Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь планируется выделить 2 млрд. фунтов стерлингов до 2025 года.Сам же истребитель Tempest представляет собой бесхвостый аппарат с двумя килями. В системе должно появиться два двигателя с воздухозаборниками. Силовые установки будут размещены под крылом самолета. Также планируется внедрение системы автоматического пилотирования.