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Великобритания представила перспективный истребитель Tempest

В рамках авиасалона Фарнборо Гэвин Уильямсон, глава Министерства обороны Великобритании, представил концепт перспективного истребителя Tempest. Отмечается, что он может стать потенциальным конкурентом F-35 Lightning II и Eurofighter Typhoon. Выпустить аппарат собираются в 2030-х годах.

Великобритания представила перспективный истребитель Tempest


Уильямсон заявил, что благодаря этому проекту Великобритании удастся поддерживать и развивать репутацию в области военной авиации. Также он указал на концерн Leonardo, который должен стать партнером по разработке Tempest. Помимо итальянцев в проекте примут участие такие компании как Systems, Rolls Royce и MBDA UK.

Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь планируется выделить 2 млрд. фунтов стерлингов до 2025 года.

Сам же истребитель Tempest представляет собой бесхвостый аппарат с двумя килями. В системе должно появиться два двигателя с воздухозаборниками. Силовые установки будут размещены под крылом самолета. Также планируется внедрение системы автоматического пилотирования.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:45
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