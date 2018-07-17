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Алена Водонаева потянула сына на просмотр фильма ужасов на кладбище

Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева отправилась вместе с семьей отдыхать в Лос-Анджелес, где решила целиком окунуться в колоритную местную культуру.

В минувшую субботу, знаменитость посетила киносеанс фильма ужасов «Потерянные парни», но самым удивительным было то, что кино показывали на местном кладбище «Hollywood forever».

Алена Водонаева потянула сына на просмотр фильма ужасов на кладбище

Отметим, что Водонаева ограничилась 15-ю минутами просмотра, после чего ретировалась в одно из уличных кафе.

«Каждую субботу здесь проходит просмотр какого-нибудь кино. Территория не живых превращается в массовое мероприятие, тусовку. С музыкой, инсталляциями, пикником, палатками с едой и выпивкой», - написала Алена в своем микроблог, отметив душевную и интеллигентную зрительскую аудиторию.

Алена Водонаева потянула сына на просмотр фильма ужасов на кладбище

Подписчики по-разному отреагировали на культурное мероприятие Водонавой, но многих возмутил тот факт, что телеведущая притащила на кладбище своего сына.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:16
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