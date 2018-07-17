Алена Водонаева потянула сына на просмотр фильма ужасов на кладбище
Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева отправилась вместе с семьей отдыхать в Лос-Анджелес, где решила целиком окунуться в колоритную местную культуру.
В минувшую субботу, знаменитость посетила киносеанс фильма ужасов «Потерянные парни», но самым удивительным было то, что кино показывали на местном кладбище «Hollywood forever».
Отметим, что Водонаева ограничилась 15-ю минутами просмотра, после чего ретировалась в одно из уличных кафе.
«Каждую субботу здесь проходит просмотр какого-нибудь кино. Территория не живых превращается в массовое мероприятие, тусовку. С музыкой, инсталляциями, пикником, палатками с едой и выпивкой», - написала Алена в своем микроблог, отметив душевную и интеллигентную зрительскую аудиторию.
Подписчики по-разному отреагировали на культурное мероприятие Водонавой, но многих возмутил тот факт, что телеведущая притащила на кладбище своего сына.