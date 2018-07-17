Алена Водонаева потянула сына на просмотр фильма ужасов на кладбище

В минувшую субботу, знаменитость посетила киносеанс фильма ужасов «Потерянные парни», но самым удивительным было то, что кино показывали на местном кладбище «Hollywood forever».Отметим, что Водонаева ограничилась 15-ю минутами просмотра, после чего ретировалась в одно из уличных кафе., - написала Алена в своем микроблог, отметив душевную и интеллигентную зрительскую аудиторию.Подписчики по-разному отреагировали на культурное мероприятие Водонавой, но многих возмутил тот факт, что телеведущая притащила на кладбище своего сына.