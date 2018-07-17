Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт самолета с вертикальным взлетом и посадкой

По словам Энди Палмера, главы Aston Martin , главной мотивацией для создания такого аппарата послужила проблема автомобильных пробок в густонаселенных городах. Он считает, что инженеры должны разработать новый план по решению этого вопроса, поскольку население планеты с годами будет только расти, а автомобильные пробки становиться все больше. Одним из вариантов решения проблемы является внедрение в транспортную систему летающих аппаратов для передвижения пассажиров по воздуху.Роб Уотсон, руководитель Rolls-Royce Electrical , считает участие в разработке Volante Vision Concept отличной возможностью. По его словам, потенциал подобных технологий в аэрокосмической отрасли очень велик.