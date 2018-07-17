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Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт самолета с вертикальным взлетом и посадкой

Авангард, состоящий из Aston Martin, Rolls-Royce, Cranfield Aerospace Solutions и Университета Крэнфилда, представил концепт самолета с вертикальным взлетом и посадкой Volante Vision Concept. Сообщается, что летательный аппарат оснащен гибридной силовой установкой, системой автоматического пилотирования и кабиной, вмещающей трех пассажиров.

Aston Martin и Rolls-Royce представили концепт самолета с вертикальным взлетом и посадкой


По словам Энди Палмера, главы Aston Martin , главной мотивацией для создания такого аппарата послужила проблема автомобильных пробок в густонаселенных городах. Он считает, что инженеры должны разработать новый план по решению этого вопроса, поскольку население планеты с годами будет только расти, а автомобильные пробки становиться все больше. Одним из вариантов решения проблемы является внедрение в транспортную систему летающих аппаратов для передвижения пассажиров по воздуху.



Роб Уотсон, руководитель Rolls-Royce Electrical , считает участие в разработке Volante Vision Concept отличной возможностью. По его словам, потенциал подобных технологий в аэрокосмической отрасли очень велик.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30
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