Пользователи Instagram назвали Алену Водонаеву «реинкарнированным Гилером» за ненависть к толстым людям

В частности, девушка написала, что за последний месяц приходит в парк Universal уже во второй раз, а потому все главное о нем она уже рассказала.Дабы не повторяться Алена предложила своим подписчикам 2 темы для нового поста: самые лучше аттракционы или толстые люди, которые постоянно едят фаст-фуд. Это и вызвало у тех негодование.В комментариях они стали писать о том, что Водонаевой следует прекратить критиковать полных людей только потому, что ей не нравится на них смотреть. Пользователи Сети отметили, что возможно кому-то тоже не нравится ее нос или перекаченные силиконом губы, а может кто-то испытывает отвращение от ее худобы.Некоторые даже назвали бывшую звезду телестройки «реинкарнированным Гилером», который также показывал свою ненависть к отдельным людям.