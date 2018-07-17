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Пользователи Instagram назвали Алену Водонаеву «реинкарнированным Гилером» за ненависть к толстым людям

Популярная экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева вызвала волну негодования на своей странице в социальной сети Instagram. Все дело в том, что она снова затронула тему о полных людях, за которую ранее уже была раскритикована.

В частности, девушка написала, что за последний месяц приходит в парк Universal уже во второй раз, а потому все главное о нем она уже рассказала.

Пользователи Instagram назвали Алену Водонаеву «реинкарнированным Гилером» за ненависть к толстым людям

Дабы не повторяться Алена предложила своим подписчикам 2 темы для нового поста: самые лучше аттракционы или толстые люди, которые постоянно едят фаст-фуд. Это и вызвало у тех негодование.

В комментариях они стали писать о том, что Водонаевой следует прекратить критиковать полных людей только потому, что ей не нравится на них смотреть. Пользователи Сети отметили, что возможно кому-то тоже не нравится ее нос или перекаченные силиконом губы, а может кто-то испытывает отвращение от ее худобы.

Некоторые даже назвали бывшую звезду телестройки «реинкарнированным Гилером», который также показывал свою ненависть к отдельным людям.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:16
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