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Появились некоторые подробности о новом планшете Samsung Galaxy Tab A2 XL

Эксперты полагают, что в этом году должна состояться презентация планшета Samsung Galaxy Tab A2 XL, который станет заменой Galaxy Tab A 10.1. на смену поколений указывают совпадения в кодовом имени и модельном индексе двух устройств. Если Tab A 10.1 обозначили gtaxl и SM-T580/T585, то Tab A2 XL получил индексы gta2xl и SM-T590.

Появились некоторые подробности о новом планшете Samsung Galaxy Tab A2 XL


Помимо этого специалисты проанализировали некоторую появившуюся информацию о новом планшете компании и наткнулись на опцию «wink_key». Отмечается, что данная функция упоминается в Galaxy S8, S9 и Note8 как физическая кнопка вызова голосового ассистента Bixby. Вполне вероятно, что такой же возможностью смогут воспользоваться и владельцы Galaxy Tab A2 XL.

Ожидается появления процессора Qualcomm Snapdragon 450 и даже датчика сканирования подушечки пальца. Тыльная камера обзаведется сенсором на 5 Мп, а в качестве программной основы будет работать операционная система Android 8.1 Oreo.

Точной даты премьеры планшета пока не сообщают.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:15
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