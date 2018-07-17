Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще одного ребенка

Как рассказывал глава семейства, на Поляну он с семьей вернулся для того, чтобы наглядно показать, что они с супругой сильно изменились после рождения ребенка, а также попробовать выиграть в конкурсе «Человек года», главным призом которого является квартира в Москве.Еще до ухода в декрет Оля начала вести рубрику под названием «Baby Бум», в которой рассказывала о том, как протекала беременность. Сейчас она продолжила это занятие и в своем первом, после появления на свет малышки, выпуске решила рассказать о родах.Так, по ее словам, она ни на секунду не сомневалась в желании иметь ребенка. Рапунцель объяснила, что несмотря на все проблемы в течении девяти месяцев, а также двенадцатичасовые схватки и двадцатиминутные роды, оно того стоит, поскольку, увидев свое чадо, все вышеперечисленное забывается и в памяти остаются только хорошие воспоминания.Также девушка призналась, что вопреки словам докторов, которые советовали вколоть специальные стимуляторы схваток, она рожала самостоятельно. Возлюбленная Дмитрия Дмитренко хотела пройти весь путь от начала и до конца, дабы понять, насколько это сложно.Кроме того, Оля подчеркнула, что души не чает в своей дочке и не против в будущем обзавестись еще одним ребенком.