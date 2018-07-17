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Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще одного ребенка

Несколько недель назад в периметр телепроекта «Дом-2» вернулись Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, взяв с собой свою дочь Василису, которой на данный момент три с половиной месяца.

Как рассказывал глава семейства, на Поляну он с семьей вернулся для того, чтобы наглядно показать, что они с супругой сильно изменились после рождения ребенка, а также попробовать выиграть в конкурсе «Человек года», главным призом которого является квартира в Москве.

Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще одного ребенка

Еще до ухода в декрет Оля начала вести рубрику под названием «Baby Бум», в которой рассказывала о том, как протекала беременность. Сейчас она продолжила это занятие и в своем первом, после появления на свет малышки, выпуске решила рассказать о родах.

Так, по ее словам, она ни на секунду не сомневалась в желании иметь ребенка. Рапунцель объяснила, что несмотря на все проблемы в течении девяти месяцев, а также двенадцатичасовые схватки и двадцатиминутные роды, оно того стоит, поскольку, увидев свое чадо, все вышеперечисленное забывается и в памяти остаются только хорошие воспоминания.

Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще одного ребенка

Также девушка призналась, что вопреки словам докторов, которые советовали вколоть специальные стимуляторы схваток, она рожала самостоятельно. Возлюбленная Дмитрия Дмитренко хотела пройти весь путь от начала и до конца, дабы понять, насколько это сложно.

Кроме того, Оля подчеркнула, что души не чает в своей дочке и не против в будущем обзавестись еще одним ребенком.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:41
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