Землетрясение открыло археологам нахождение древнего храма ацтеков

Прошлогодней стихией вызваны значительные разрушения по штату Морелос Мексики, здесь место расположения ацтекской пирамиды Теопанцолко, которая возведена примерно в 1300 году нашей эры. Посвящена она была древним богам войны и дождя Уицилопочтли и Тлалоку.Масштабное бедствие повлекло гибель более 300 местных жителей. Были разрушены до основания некоторые памятники архитектуры. При исследовании масштабов ущерба, археологи приехали проверить степень повреждения древней пирамиды. В этот момент и был замечен ранее неизвестный древний храм, на глубине около 2-х метров.Специалисты определили время постройки данного культового сооружения, примерно между 1150 и 1200 годами, относится сооружение к архитектуре постклассического периода. Обнаруженный после землетрясения мексиканский храм, в длину равняется 4 метра, в ширину 6. Как определили археологи, создали его люди культурного направления - Tlahuica, населяющие в те времена данную местность.Находилось сооружение прямо под пирамидой, период отмечен частой постройкой храмов таким образом, только в данном месте нахождение никто не ожидал. Строение сильно разрушено, сохранена только часть фрагментов. Найдена здесь курильница и множественные остатки из керамической посуды.Находка древнего храма в Мексике имеет важное значение для науки, предстоит раскрыть тайны ацтекского периода на ранней его стадии.