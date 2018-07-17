Землетрясение открыло археологам нахождение древнего храма ацтеков
В центральной Мексике, археологи совершенно случайно обнаружили в пирамиде Теопанцолко спрятанный древний храм ацтеков. Открытие сделано после землетрясения, произошедшего осенью 2017 года.
Прошлогодней стихией вызваны значительные разрушения по штату Морелос Мексики, здесь место расположения ацтекской пирамиды Теопанцолко, которая возведена примерно в 1300 году нашей эры. Посвящена она была древним богам войны и дождя Уицилопочтли и Тлалоку.
Масштабное бедствие повлекло гибель более 300 местных жителей. Были разрушены до основания некоторые памятники архитектуры. При исследовании масштабов ущерба, археологи приехали проверить степень повреждения древней пирамиды. В этот момент и был замечен ранее неизвестный древний храм, на глубине около 2-х метров.
Специалисты определили время постройки данного культового сооружения, примерно между 1150 и 1200 годами, относится сооружение к архитектуре постклассического периода. Обнаруженный после землетрясения мексиканский храм, в длину равняется 4 метра, в ширину 6. Как определили археологи, создали его люди культурного направления - Tlahuica, населяющие в те времена данную местность.
Находилось сооружение прямо под пирамидой, период отмечен частой постройкой храмов таким образом, только в данном месте нахождение никто не ожидал. Строение сильно разрушено, сохранена только часть фрагментов. Найдена здесь курильница и множественные остатки из керамической посуды.
Находка древнего храма в Мексике имеет важное значение для науки, предстоит раскрыть тайны ацтекского периода на ранней его стадии.