Американские эксперты назвали недостатки самолетов МиГ-29

Специалисты американского журнала уверены в том, что дороговизна модернизации является главным недостатком, поскольку, по их мнению, такие же деньги можно было бы заплатить за апгрейд Су-27.Также американцы отметили, что изначально МиГ-29 выпускался для продажи на внешнем рынке. Данный самолет предлагался по низкой цене, однако имел ограниченные возможности по сравнению с Су-27.Стоит добавить слова Юрия Слюсаря, который выступает руководителем «Объединенной авиастроительной корпорации». По его словам, инженеры уже работают над новейшим истребителем поколения МиГ-35. Уже в 2019 году летательный аппарат должен появиться в рядах отечественной армии.