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Американские эксперты назвали недостатки самолетов МиГ-29

Эксперты издания The National Interest решили выделить самые главные недостатки российских самолетов МиГ-29. В первую очередь они указали на то, что модернизация МиГ-29 до МиГ-29М и МиГ-29СМТ обходится слишком дорого для представителей военной промышленности. Тем не менее, благодаря таким изменениям самолеты получают современную авионику, которой обладают аппараты Су-27.

Американские эксперты назвали недостатки самолетов МиГ-29


Специалисты американского журнала уверены в том, что дороговизна модернизации является главным недостатком, поскольку, по их мнению, такие же деньги можно было бы заплатить за апгрейд Су-27.

Также американцы отметили, что изначально МиГ-29 выпускался для продажи на внешнем рынке. Данный самолет предлагался по низкой цене, однако имел ограниченные возможности по сравнению с Су-27.

Стоит добавить слова Юрия Слюсаря, который выступает руководителем «Объединенной авиастроительной корпорации». По его словам, инженеры уже работают над новейшим истребителем поколения МиГ-35. Уже в 2019 году летательный аппарат должен появиться в рядах отечественной армии.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:30
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