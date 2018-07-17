Американские эксперты назвали недостатки самолетов МиГ-29
Эксперты издания The National Interest решили выделить самые главные недостатки российских самолетов МиГ-29. В первую очередь они указали на то, что модернизация МиГ-29 до МиГ-29М и МиГ-29СМТ обходится слишком дорого для представителей военной промышленности. Тем не менее, благодаря таким изменениям самолеты получают современную авионику, которой обладают аппараты Су-27.
Специалисты американского журнала уверены в том, что дороговизна модернизации является главным недостатком, поскольку, по их мнению, такие же деньги можно было бы заплатить за апгрейд Су-27.
Также американцы отметили, что изначально МиГ-29 выпускался для продажи на внешнем рынке. Данный самолет предлагался по низкой цене, однако имел ограниченные возможности по сравнению с Су-27.
Стоит добавить слова Юрия Слюсаря, который выступает руководителем «Объединенной авиастроительной корпорации». По его словам, инженеры уже работают над новейшим истребителем поколения МиГ-35. Уже в 2019 году летательный аппарат должен появиться в рядах отечественной армии.