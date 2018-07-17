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Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард» оснастят титановым корпусом для противодействия высоким температурам

Представители оборонно-промышленного комплекса сообщили о том, что новый гиперзвуковой ракетный комплекс под названием «Авангард» будет покрыт специальным титановым корпусом, чтобы, таким образом, система могла противостоять высоким температурам. Данная технология будет внедрена в ракету инженерами предприятия НПО «Машиностроения».

Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард» оснастят титановым корпусом для противодействия высоким температурам


Известно, что на данный момент сотрудники НПО «Машиностроения» занимаются изучением новых видов сплавов, которые бы могли противостоять высоким температурам окружающей среды, а также анализируют их показатели прочности. Конечным результатом этих исследований станет создание корпуса для «Авангарда».

Помимо системы «Авангард» специалисты также разрабатывают гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их собираются применить на новых военных атомных подлодках «Хаски».
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00
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