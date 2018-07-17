Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ на 20 000 рублей

Подорожание в данном случае затронуло все комплектации современного паркетника. Теперь базовая версия Base продается в России за 1 049 990 руб. Транспортное средство оснащается атмосферным двигателем 2.0 на 139 лошадиных сил с МКПП. Кроссовер версии Geely Atlas (комплектация Comfort) расценивается в 1 149 990 руб. Эта версия паркетника комплектуется аналогичным силовым агрегатом, как и в случае Base. Топовая сборка Luxury китайского авто стоит теперь в РФ 1 409 990 руб. За данные деньги авто оснащают бензиновым двигателем на 149 лошадиных сил. Мотор работает с АКПП, которая крутящий момент передаёт на обе оси.Наблюдается падение реализаций китайской марки Geely в РФ. За первое полугодие текущего года россияне приобрели 1 051 авто бренда (минус 3 процента). Кроссовер Atlas занимает практически половину реализаций своего производителя в России.