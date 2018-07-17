В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и Transit Custom

Транспортные средства с современным интерьером, а также эффектным дизайном поступили уже в продажу. В свою очередь особенностью версий Ford Tourneo Custom, а также Ford Transit Custom являются ручки, бамперы, наружные зеркала цвета автомобильного кузова. Машины оснащаются дисками колес на 16 процентов с десятью спицами, дополняющими эффектный внешний вид. Расширились также возможности персонализации авто благодаря новым расцветкам: Diffused Silver, Chrome Blue, Orange Glow.Представители компании отмечают, что Tourneo, а также Transit Custom имеют более удобный и современный салон. Список оснащения включает систему автоматического торможения, антибуксировочную систему, систему стабилизации. Модель при движении автоматически запирает двери, открывая в случае аварии замки.