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Представлены снимкисерийного кроссовера Volkswagen Tayron

Накануне на производственной площадке сфотографировали кроссовер Volkswagen Tayron. Авто в модельной линейке Volkswagen находится на ступень ниже современного флагмана Teramont.

Представлены снимкисерийного кроссовера Volkswagen Tayron


Tayron выпускают в спорт-версии R-Line. Габариты серийной версии кроссовера Volkswagen Tayron составляют 4589х1860х1660 мм. Размеры колёсной базы составляют 2 731 мм. Авто выпускают в КНР в стенах совместного завода FAW и VW. Новый паркетник ориентирован непосредственно только на китайский рынок. Авто оснащается турбодвигателем 2.0 на 186 и 220 лошадок. Агрегат комплектуют 7-РКПП DSG7 (два сцепления), передним и полным приводом.

Volkswagen Tayron имеет двузонную климатическую установку, автономную парковку, виртуальную панель приборов, систему стабилизации, панорамную крышу, задние осветители на светодиодах, LED-фары, ABS, EBD. Авто оснащают адаптивным круиз-контролем (распознавание дорожных знаков), системой предотвращения столкновений и т.п.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
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