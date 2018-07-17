По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга Бузова выглядит устрашающе

«Вот спрашивается зачем было лезть в свою внешность? Раньше хотя бы могла похвастаться своей натуральностью, а сейчас что? Фотошоп и косметолог», «Она выглядит очень устрашающе», «Господи, куда делась эта милая девочка, которая пришла на проект 14 лет назад? Да даже с Тарасовым она выглядела гораздо лучше. Что с ней происходит вообще?», - высказываются пользователи.

Кроме того, они обратили внимание, что внешность девушки очень изменилась: черты лица стали очень грубыми, а мимика – неподвижной. И, по мнению многих, все это появилось в результате пластических операций и бесчисленных уколов красоты, которые делает теледива, дабы стать совершенством.Однако, чем чаще Оля посещает косметологов, тем хуже она начинает выглядеть и об этом свидетельствуют новые фотографии, на которых знаменитость запечатлена без косметики и фотошопа.Так, глядя на них, подписчикам показалось, что лицо Бузовой словно перекошено, а один глаз выглядит так, будто вот-вот выпадет.