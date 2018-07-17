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По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга Бузова выглядит устрашающе

Пользователи социальной сети Instagram, следящие за жизнью популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой по публикациям на ее официальной странице, заметили, что в последнее время она меняет свои образы по несколько раз на день, шокируя своими откровенными, а порой и чересчур простыми нарядами.

Кроме того, они обратили внимание, что внешность девушки очень изменилась: черты лица стали очень грубыми, а мимика – неподвижной. И, по мнению многих, все это появилось в результате пластических операций и бесчисленных уколов красоты, которые делает теледива, дабы стать совершенством.

По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга Бузова выглядит устрашающе

Однако, чем чаще Оля посещает косметологов, тем хуже она начинает выглядеть и об этом свидетельствуют новые фотографии, на которых знаменитость запечатлена без косметики и фотошопа.

Так, глядя на них, подписчикам показалось, что лицо Бузовой словно перекошено, а один глаз выглядит так, будто вот-вот выпадет.

По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга Бузова выглядит устрашающе

«Вот спрашивается зачем было лезть в свою внешность? Раньше хотя бы могла похвастаться своей натуральностью, а сейчас что? Фотошоп и косметолог», «Она выглядит очень устрашающе», «Господи, куда делась эта милая девочка, которая пришла на проект 14 лет назад? Да даже с Тарасовым она выглядела гораздо лучше. Что с ней происходит вообще?», - высказываются пользователи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:49
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