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Появились слухи, что Иосиф Оганесян готов уйти от Саши Черно

Буквально неделю назад в отношениях Александры Черно и Иосифа Оганесяна кипели жаркие страсти.

Появились слухи, что Иосиф Оганесян готов уйти от Саши Черно

Молодые люди сильно ругались и практически готовы были разорвать свои отношения, однако смогли помириться, вот только, как оказалось - ненадолго.

В предстоящих эфирах реалити-шоу «Дом-2» зрители смогут увидеть, как девушка в очередной раз срывается на своего возлюбленного. Черно не контролирует своё поведение, применяя физическую силу, в то время как Оганесян не в состоянии ответить.

По последним слухам, Иосифу надоело такое положение дел. Молодому парню не нравится, как ведет себя его возлюбленная, выставляя себя эгоисткой, и не считаясь с его мнением. Появились слухи, что парень решил задуматься над тем, чтобы уйти от Черно, вот только он понимает, что без неё на реалити-шоу долго не протянет.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:48
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