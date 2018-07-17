Появились слухи, что Иосиф Оганесян готов уйти от Саши Черно

Молодые люди сильно ругались и практически готовы были разорвать свои отношения, однако смогли помириться, вот только, как оказалось - ненадолго.В предстоящих эфирах реалити-шоу «Дом-2» зрители смогут увидеть, как девушка в очередной раз срывается на своего возлюбленного. Черно не контролирует своё поведение, применяя физическую силу, в то время как Оганесян не в состоянии ответить.По последним слухам, Иосифу надоело такое положение дел. Молодому парню не нравится, как ведет себя его возлюбленная, выставляя себя эгоисткой, и не считаясь с его мнением. Появились слухи, что парень решил задуматься над тем, чтобы уйти от Черно, вот только он понимает, что без неё на реалити-шоу долго не протянет.