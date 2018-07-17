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72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma Mia!-2»

В Лондоне состоялся премьерный показ второй части знаменитого американского мюзикла «Mamma Mia!-2». На красной дорожке появились звезды фильма, однако всех затмила 72-летняя Шер, которая продемонстрировала гостям обнаженную грудь.

72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma Mia!-2»

Исполнительница Шер пришла на премьеру «Mamma Mia!-2» в широких черных брюках и абсолютно прозрачном боди, которое открыло всем присутствующим грудь знаменитости, а легкий длинный жакет в тон дополнил образ певицы.

Многие заметили эффектную укладку волос в виде густых волн, а также украшение из цветов на шее. Неповторимый стиль и уже привычная откровенность не поразили присутствующих гостей, но Шер смогла затмить более молодых девушек, сыгравших в фильме. Певица, как известно, способна и не на такое, поэтому наряд, подобранный для премьеры мюзикла можно было бы даже назвать скромным.

72-летняя Шер, легко выходит на сцену в так называемых голых нарядах, и практически каждый раз производит фурор, поскольку ей есть чем похвастаться. Знаменитость не раз признавалась, что у нее было очень много мужчин, а свою красоту ей удается поддерживать благодаря активному образу жизни.

72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma Mia!-2»

Шер много ходит и бегает, посещает спортзал и стоит в планке не меньше 5 минут. Певица пьет красное вино и ест ветчину, но при этом предпочитает вегетарианское питание.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 19:00
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