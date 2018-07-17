Виктория Боня заявила, что является очень завистливым человеком

«Впервые поняла, что мою душу разъедает зависть, и признала это. Вслух проговорила, что завидую ее успеху. Мне стало так легко, когда я это признала, будто сбросила тяжелую ношу», - отметила Боня.

Так, к примеру, она призналась, что очень завистлива, однако старается бороться с этим пороком. Для наглядности девушка рассказала историю из своей жизни.По словам теледивы, какое-то время назад ей очень не нравилась Анна Курникова из-за того, что ее постоянно печатали на обложках журналов. Однако Вике хватило ума и смелости спросить себя, за что именно ненавидит эту девушку, ведь она ее ни разу не видела.Она подчеркнула, что сейчас, такие люди, как Аня, ее вдохновляют. Ну а если появляется хоть немного зависти, то бывшая участница реалити-шоу признается себе в этом и все проходит.