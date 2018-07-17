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Виктория Боня заявила, что является очень завистливым человеком

Несколько дней назад бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня дала небольшое интервью, в котором рассказала о себе, об отношениях с Пьером Андюраном и Алексом Смерфитом, о бывшей свекрови и совместной жизни с ней, и еще о многом другом.

Так, к примеру, она призналась, что очень завистлива, однако старается бороться с этим пороком. Для наглядности девушка рассказала историю из своей жизни.

Виктория Боня заявила, что является очень завистливым человеком

По словам теледивы, какое-то время назад ей очень не нравилась Анна Курникова из-за того, что ее постоянно печатали на обложках журналов. Однако Вике хватило ума и смелости спросить себя, за что именно ненавидит эту девушку, ведь она ее ни разу не видела.

«Впервые поняла, что мою душу разъедает зависть, и признала это. Вслух проговорила, что завидую ее успеху. Мне стало так легко, когда я это признала, будто сбросила тяжелую ношу», - отметила Боня.

Она подчеркнула, что сейчас, такие люди, как Аня, ее вдохновляют. Ну а если появляется хоть немного зависти, то бывшая участница реалити-шоу признается себе в этом и все проходит.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:45
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