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Александра Черно устала от своей популярности

Не первый день скандально известная участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно жалуется на свое психологическое состояние.

Александра Черно устала от своей популярности

Эпатажная звезда телестройки призналась, что всерьез устала от жизни на проекте и нуждается хотя бы в краткосрочном отпуске, дабы привести в порядок свои нервы.

Исходя из новостей в социальных сетях, нашей героине предоставили возможность отправиться домой, вот только и там ей не дают покоя. Саша жалуется на чрезмерное внимание со стороны поклонников, которые постоянно просят с ней сфотографироваться.

Черно не сомневается, что её попросту используют, чтобы засветиться со звездой, а поэтому просит, чтобы её на какое-то время никто не трогал. Поклонники реалити-шоу «Дом-2» удивлены таким заявлением Александры, ведь та сама пришла на периметр, а теперь не рада своей известности.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:45
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