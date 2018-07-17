Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО

В Сети выложили видео, в котором специалисты на фото продемонстрировали существование внеземных космических кораблей. В YouTube в рамках канала UFONEARSUN на появившейся записи уфологами были показаны изображения НЛО. Специалисты NASA замеченные в Солнечной системе предметы неизвестного происхождения называли сломанными пикселями, спутниками, метеоритами. В свою очередь все доводы оказаться могли правдивыми, если бы данные объекты не осуществляли движение по разной траектории.Сотрудники американского космического агентства неоднократно уже обвинялись в сокрытии от общественности фактов существования инопланетян. Конспирологи в рамках исследования пересматривают изображения, чтобы опровергнуть заявления учёных, а также доказать реальность НЛО.