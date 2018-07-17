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Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО

Уфологи назвали «сказками» доводы исследователей NASA касательно отсутствия цивилизации инопланетной расы. При этом были опубликованы изображения с реальными неопознанными летающими объектами.

Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО


В Сети выложили видео, в котором специалисты на фото продемонстрировали существование внеземных космических кораблей. В YouTube в рамках канала UFONEARSUN на появившейся записи уфологами были показаны изображения НЛО. Специалисты NASA замеченные в Солнечной системе предметы неизвестного происхождения называли сломанными пикселями, спутниками, метеоритами. В свою очередь все доводы оказаться могли правдивыми, если бы данные объекты не осуществляли движение по разной траектории.



Сотрудники американского космического агентства неоднократно уже обвинялись в сокрытии от общественности фактов существования инопланетян. Конспирологи в рамках исследования пересматривают изображения, чтобы опровергнуть заявления учёных, а также доказать реальность НЛО.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
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