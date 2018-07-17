Диего Марадона заявил, что Франция стала чемпионом мира лишь благодаря выдуманному пенальти
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона прокомментировал победу сборной Франции в финале ЧМ-2018 над сборной Хорватии.
По словам Диего, французы стали обладателями кубка лишь благодаря выдуманному пенальти.
Напоминаем, что в финальной встрече между сборными Франции и Хорватии был назначен «11-метровый» в сторону «шашечных» после попадания в руку Ивану Перишичу.
Бывший аргентинский футболист остался недоволен результатом просмотра видео-повтора. Марадона уверен, что система VAR должна была способствовать принятию честного решения.
По словам Диего, французы стали обладателями кубка лишь благодаря выдуманному пенальти.
Напоминаем, что в финальной встрече между сборными Франции и Хорватии был назначен «11-метровый» в сторону «шашечных» после попадания в руку Ивану Перишичу.
Бывший аргентинский футболист остался недоволен результатом просмотра видео-повтора. Марадона уверен, что система VAR должна была способствовать принятию честного решения.
«Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти. Просмотр VAR должен был гарантировать принятие честного решения», - передает слова аргентинца «Прессбол».