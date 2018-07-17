Диего Марадона заявил, что Франция стала чемпионом мира лишь благодаря выдуманному пенальти

«Франция стала чемпионом мира благодаря придуманному пенальти. Просмотр VAR должен был гарантировать принятие честного решения», - передает слова аргентинца «Прессбол».

По словам Диего, французы стали обладателями кубка лишь благодаря выдуманному пенальти.Напоминаем, что в финальной встрече между сборными Франции и Хорватии был назначен «11-метровый» в сторону «шашечных» после попадания в руку Ивану Перишичу.Бывший аргентинский футболист остался недоволен результатом просмотра видео-повтора. Марадона уверен, что система VAR должна была способствовать принятию честного решения.