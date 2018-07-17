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Анджелина Джоли может разрушить семью Роберта Дауни-младшего

Голливудская актриса Анджелина Джоли после развода с Бредом Питом приступила к поискам нового возлюбленного. Американские таблоиды предполагают, что вакантное место может занять Роберт Дауни-младший, которого недавно заметили рядом с актрисой.

Анджелина Джоли может разрушить семью Роберта Дауни-младшего


Голливудская красавица Анджелина Джоли в Лондоне по собственной инициативе уже несколько раз устраивала неофициальные встречи с Робертом Дауни-младшим. По словам официальных представителей актрисы, она обсуждала с Дауни-младшим исключительно деловые вопросы, но поклонники заподозрили между актёрами роман.

Для Анджелины Джоли уводить женатых мужчин не является чем-то новым. В 2005 году актриса увела у Дженнифер Энистон Бреэда Питта. Как сообщают инсайдеры, Анджелина Джоли знает как добиться большинство мужчин. Однако с Дауни-младшим ей не повезло, он очень любит свою жену и хранит ей верность.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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