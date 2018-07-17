Александр Мостовой не нашел ничего удивительного в выступлении сборной России на чемпионате мира
Бывший полузащитник национальной команды России по футболу рассказал о своих впечатлениях от результата российской сборной на чемпионате мира-2018.
Под руководством главного тренера Станислава Черчесова россияне сумели дойти до четвертьфинала домашнего мирового первенства.
«Ничего удивительного. Что особенного мы сделали? Вышли из нормальной группы, обыграли две средние команды. Это первое. Второе — Уругваю проиграли. Третье: Испанию прошли чудом. Этого никто не отрицает», - высказался экс-хавбек.
Также он отметил, что достаточно сильную сборную Хорватии наша сборная пройти не смогла. Он уверен, что если бы мундиаль проходил в другой стране, этот успех так не воспринимался бы.
При этом Мостовой не отрицает, что российская сборная подарила болельщикам праздник.
«Я играл в футбол 20 лет и знаю, как это происходит. Сборная подарила людям праздник. Поверьте, России это очень нужно. Футбол отвлек от негатива, который есть в нашей жизни», — закончил он.
Ранее Александр Мостовой рассказал о причинах успеха россиян в матче 1/8 финала ЧМ-2018.