Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами в провокационном платье

«Аннечка ты просто красотка», «Какие длинные и стройные ноги», «Просто длинноногая красотка», «Мисс совершенство», «Ноги просто от ушей очень красивая и не скажешь, что многодетная мать» - пишут преданные поклонники Седоковой.

Анна Седокова своим примером доказывает многим женщинам, что многодетные матери также могут и даже должны быть сексуальными и желанными. Несколько часов назад исполнительница опубликовала в Instagram новую фотографию в весьма провокационном платье с экстремальным разрезом.На данный момент Анна Седокова готовится к очередным концертам, а потому со своим дизайнером продолжает придумывать различные сексуальные наряды. Одно из таких платьев знаменитость показала в Instagram.Всего за несколько десятков минут снимок исполнительницы набрал более 20 тысяч лайков и много восхищённых комментариев. Но не обошлось и без недоброжелателей, которые заметили, что Анна на фото не надела нижнее белье и начали активно развивать эту тему, хотя фанаты знаменитости и заступались за свою любимицу.