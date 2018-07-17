АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами в провокационном платье

Известная исполнительница Анна Седокова восхитила преданных поклонников в социальной сети стройными ногами в провокационном платье.

Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами в провокационном платье

Анна Седокова своим примером доказывает многим женщинам, что многодетные матери также могут и даже должны быть сексуальными и желанными. Несколько часов назад исполнительница опубликовала в Instagram новую фотографию в весьма провокационном платье с экстремальным разрезом.

На данный момент Анна Седокова готовится к очередным концертам, а потому со своим дизайнером продолжает придумывать различные сексуальные наряды. Одно из таких платьев знаменитость показала в Instagram.

«Аннечка ты просто красотка», «Какие длинные и стройные ноги», «Просто длинноногая красотка», «Мисс совершенство», «Ноги просто от ушей очень красивая и не скажешь, что многодетная мать» - пишут преданные поклонники Седоковой.


Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами в провокационном платье

Всего за несколько десятков минут снимок исполнительницы набрал более 20 тысяч лайков и много восхищённых комментариев. Но не обошлось и без недоброжелателей, которые заметили, что Анна на фото не надела нижнее белье и начали активно развивать эту тему, хотя фанаты знаменитости и заступались за свою любимицу.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 14:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Дубцова похвасталась дорогой иномаркой в
Ольга Рапунцель заявила, что готова родить еще
Тарзана раскритиковали за обнаженное фото
Анна Седокова восхитила фанатов стройными ногами
Новое кросс-купе Skoda Kodiaq GT рассекретили в
По мнению хейтеров, без макияжа и фотошопа Ольга
Появились слухи, что Иосиф Оганесян готов уйти от
Диего Марадона заявил, что Франция стала
Астрофизики: Звездные вспышки «взрывают»
Александра Черно устала от своей популярности
Виктория Боня заявила, что является очень
Renault Kaptur получил в РФ новую лимитированную
«АвтоВАЗ» продолжает в Тольятти тестировать новый
iPhone 7 Plus «выжил» после падения с высоты 137
Александр Мостовой не нашел ничего удивительного
48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала
Самые странные катаклизмы 2018 года
Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа
Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы
Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь
«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Виктория Боня призналась, что у нее никогда не
«Мы с мужем занимались!»: Экс-участница «Дома-2»
Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не
Астрономы в планетарной системе CoRoT-20
Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент
Чиновник посчитал жительницу Китая слишком
Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника
Просмотреть все новости