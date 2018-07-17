Российские ученые нашли замену лекарствам от посттравматического стрессового расстройства

По словам Вадима Цейликмана, соавтора исследования, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может проявляться не только в виде нарушения психики, но и в качестве повреждения внутренних органов. По его словам, бывают случаи, когда очень сложно подобрать соответствующий метод лечения и потому можно попробовать нестандартные способы.Одним из видов лечения ПТСР может стать гипоксическая терапия. Она заключается в том, чтобы поместить человека в среду со сниженным уровнем кислорода, при этом регулируется подача газа так, чтобы организм не почувствовал резкое кислородное голодание. По мнению исследователей, в ходе такой тренировки организм может включить защитные функции.Известно, что подобная практика имеет место в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера. Что касается ПТСР, то здесь такой способ еще не применяли.