Российские ученые нашли замену лекарствам от посттравматического стрессового расстройства
В издании Journal of Applied Physiology появилась статья о новом исследовании российских ученых, которые считают, что умеренное кислородное голодание позволит заменить лекарства для лечения посттравматического стрессового расстройства. Специалисты проверили новую методику на крысах.
По словам Вадима Цейликмана, соавтора исследования, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может проявляться не только в виде нарушения психики, но и в качестве повреждения внутренних органов. По его словам, бывают случаи, когда очень сложно подобрать соответствующий метод лечения и потому можно попробовать нестандартные способы.
Одним из видов лечения ПТСР может стать гипоксическая терапия. Она заключается в том, чтобы поместить человека в среду со сниженным уровнем кислорода, при этом регулируется подача газа так, чтобы организм не почувствовал резкое кислородное голодание. По мнению исследователей, в ходе такой тренировки организм может включить защитные функции.
Известно, что подобная практика имеет место в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера. Что касается ПТСР, то здесь такой способ еще не применяли.
По словам Вадима Цейликмана, соавтора исследования, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может проявляться не только в виде нарушения психики, но и в качестве повреждения внутренних органов. По его словам, бывают случаи, когда очень сложно подобрать соответствующий метод лечения и потому можно попробовать нестандартные способы.
Одним из видов лечения ПТСР может стать гипоксическая терапия. Она заключается в том, чтобы поместить человека в среду со сниженным уровнем кислорода, при этом регулируется подача газа так, чтобы организм не почувствовал резкое кислородное голодание. По мнению исследователей, в ходе такой тренировки организм может включить защитные функции.
Известно, что подобная практика имеет место в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера. Что касается ПТСР, то здесь такой способ еще не применяли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:00