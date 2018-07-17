Представили концепт летающего такси от Rolls-Royce

В рамках официального сайта компании опубликованы технические характеристики гибридной версии с вертикальным взлетом. Стоит отметить, что концепт летательного аппарата типа Rolls-Royce EVTOL наделили шестью электродвигателями и газотурбинным генератором. Представителями компании уточняется, что в 2020 году новинка войдет в серию. При этом модель будет взлетать, а также садиться вертикально. Это позволит такси не пользоваться взлетно-посадочной полосой.Особенность Royce EVTOL заключается в основе, на которой построили новинку. В данном случае премиальный бренд за основу взял конвертоплан. Винты данного летающего такси во время взлета, а также посадки расположены параллельно земле. Во время длинных полетов винты повернуты на девяносто градусов. Это обеспечивает создание дополнительной подъемной силы. Данная новинка сможет без посадки преодолеть до 800 километров. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.