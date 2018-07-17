ESA испытало твердотопливный ускоритель для новой ракеты-носителя Ariane 6

Ракета-носитель Ariane 6 является заменой для пятого поколения ракет. В целом новый носитель имеет похожую конструкцию, а также летные характеристики. Однако главной особенностью шестой версии станет более дешевая эксплуатация и разработка, что немаловажно для современной ракетно-космической отрасли.Испытанный твердотопливный ускоритель будет установлен в каждой модификации Ariane 6. В модели полегче таких установок окажется две, а в более мощной модификации инженеры планируют устанавливать четыре боковых твердотопливных блока. Известно, что длина ускорителя 3,4 метра. В конструкции помещается 142 тонны топлива, что позволяет блоку работать в течение 135 секунд и развивать тягу до 4,61 меганьютона.