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ESA испытало твердотопливный ускоритель для новой ракеты-носителя Ariane 6

Специалисты Европейского космического агентства провели успешное огневое тестирование твердотопливного ускорителя для новой ракеты Ariane 6. Помимо этого известно, что инженерам удалось испытать первую ступень системы Vega-C.

ESA испытало твердотопливный ускоритель для новой ракеты-носителя Ariane 6


Ракета-носитель Ariane 6 является заменой для пятого поколения ракет. В целом новый носитель имеет похожую конструкцию, а также летные характеристики. Однако главной особенностью шестой версии станет более дешевая эксплуатация и разработка, что немаловажно для современной ракетно-космической отрасли.



Испытанный твердотопливный ускоритель будет установлен в каждой модификации Ariane 6. В модели полегче таких установок окажется две, а в более мощной модификации инженеры планируют устанавливать четыре боковых твердотопливных блока. Известно, что длина ускорителя 3,4 метра. В конструкции помещается 142 тонны топлива, что позволяет блоку работать в течение 135 секунд и развивать тягу до 4,61 меганьютона.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15
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