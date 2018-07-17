АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Ведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой

Радиоведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой, она наконец-то решилась на важный шаг в своей жизни. Об этом Ксения Стриж сообщила накануне в интервью.

Ведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой


По словам Ксении Стриж, она стала мамой приёмного мальчика Никиты, которого они с мужем Андреем Сусиковым усыновили. Мальчику 15 лет, его биологических родителей лишили родительских прав. Ксения Стриж хочет подарить Никите достойную жизнь, ни с мужем свозили мальчика на море. Также радиоведущая рассказала, что сын хочет связать свою жизнь с цирком.

Стоит отметить, что нынешний муж Ксении Стриж моложе её на 17 лет. В рамках программы «На 10 лет моложе» радиоведущая легла под нож пластического хирурга. В результате ей сделали несколько операций на лице и полностью заменили зубы. Лицо Ксении Стриж изменилось до неузнаваемости.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российскую гиперзвуковую ракету «Авангард»
Китайский кроссовер Geely Atlas стал дороже в РФ
FIFA включила Черышева в пятерку главных открытий
В продажу поступили версии Ford Tourneo Custom и
Представлены снимкисерийного кроссовера
Виктория Романец заявила, что ее половых
Ученые: Социальная изоляция животных влияет на
Иосиф Оганесян в очередной раз поднял руку на
Александр Головин согласовал переход из ЦСКА в
72-летняя Шер показала грудь на премьере «Mamma
BMW назвала российские расценки на новый
Уфологи опубликовали изображения с реальными НЛО
Линдси Лохан хочет взять приемного ребенка из
Представили концепт летающего такси от Rolls-Royce
CNN измерил крутость Путина и Трампа длиной
ESA испытало твердотопливный ускоритель для новой
Беременная Лера Кудрявцева показала на видео
«Нулевая ничья»: эксперт прокомментировал итоги
Ведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой
YouTube-блогер оправдал Ольгу Бузову перед ее
ГИБДД разработала новые правила сопровождения
Руководители московских театров просят у министра
Летные испытания космического корабля «Федерация»
Виктория Боня призналась, что брак никогда не
Маргарита Марсо раскритиковала свою мать за
Внедорожники Chevrolet Niva подорожали на 15
Сати Казанова ужаснула поклонников худобой и
Дмитрий Макаренко: положения ГК РФ подходят для
Киевский телеканал «Эспрессо» назвал Путина
Супруга Дмитрия Тарасова родила на несколько
Просмотреть все новости