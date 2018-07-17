Ведущая Ксения Стриж в 51 год впервые стала мамой

По словам Ксении Стриж, она стала мамой приёмного мальчика Никиты, которого они с мужем Андреем Сусиковым усыновили. Мальчику 15 лет, его биологических родителей лишили родительских прав. Ксения Стриж хочет подарить Никите достойную жизнь, ни с мужем свозили мальчика на море. Также радиоведущая рассказала, что сын хочет связать свою жизнь с цирком.Стоит отметить, что нынешний муж Ксении Стриж моложе её на 17 лет. В рамках программы «На 10 лет моложе» радиоведущая легла под нож пластического хирурга. В результате ей сделали несколько операций на лице и полностью заменили зубы. Лицо Ксении Стриж изменилось до неузнаваемости.