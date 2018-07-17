ГИБДД разработала новые правила сопровождения кортежей

Специалисты МВД сотрудникам ГИБДД разработали новую инструкцию. Здесь описаны нормы, а также особенности сопровождения кортежей и колонн. Инструкция для ознакомления доступна на сайте проектов действующих правовых актов. Ведомством опубликован проект документа в рамках портала для общественного обсуждения. При этом в инструкции описаны все действия, которые требуется предпринимать сотрудникам Госавтоинспекции в ходе планирования движения, сопровождении кортежей губернаторов, а также колонн со спецтехникой и военными.В документе обозначены действия в случае работы с детскими автобусами, авто, задействованными в различных правительственных мероприятиях.