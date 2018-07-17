Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа на своего папу

Девочка родилась в элитном московском перинатальном центре «Лапино» в 19:30. Ее рост составил 50 сантиметров, а вес – 2940 грамм.В связи с этим журналисты решили узнать у счастливого отца, как сейчас себя чувствует молодая мама и их дочь.По словам Дмитрия Тарасова, девочка родилась здоровенькая и очень красивая, добавив, что она очень похожа на него.Что касается имени, то игрок московского футбольного клуба «Локомотив» признался, что они с женой еще думают, окончательного варианта пока нет.Напомним, что у Анастасии эта беременность первая, в то время как у ее супруга уже имеется дочь от первого брака.