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Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа на своего папу

Ровно неделю назад бывший муж ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и его новая супруга Анастасия Костенко стали родителями.

Девочка родилась в элитном московском перинатальном центре «Лапино» в 19:30. Ее рост составил 50 сантиметров, а вес – 2940 грамм.

Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа на своего папу

В связи с этим журналисты решили узнать у счастливого отца, как сейчас себя чувствует молодая мама и их дочь.

По словам Дмитрия Тарасова, девочка родилась здоровенькая и очень красивая, добавив, что она очень похожа на него.

Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа на своего папу

Что касается имени, то игрок московского футбольного клуба «Локомотив» признался, что они с женой еще думают, окончательного варианта пока нет.

Напомним, что у Анастасии эта беременность первая, в то время как у ее супруга уже имеется дочь от первого брака.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:28
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