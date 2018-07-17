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Летные испытания космического корабля «Федерация» могут быть перенесены на три года

Разработчики проекта российского космического корабля «Федерация» могут перенести сроки летных испытаний модуля на три года. Если ранее планировалось осуществить первые испытания в 2022 году, то теперь есть большая вероятность переноса на 2025 год.

Летные испытания космического корабля «Федерация» могут быть перенесены на три года


Отмечается, что подобный риск появился из-за того, что инженерам, работающим над созданием пилотируемого аппарата, необходимо переделать всю конструкторскую документацию, чтобы «Федерация» могла подойти для применения в системе с ракетой-носителем «Ангара». В данном случае речь идет о системе «Ангара-А5».

Скорее всего, что все действительно серьезно, поскольку сотрудники корпорации РКК «Энергия» тоже подтвердили эту информацию. Однако от своих комментариев по этому поводу специалисты предприятия отказались. Также своего слова не сказали в «Роскосмосе».

На данный момент в планах разработчиков совершить первый тестовый полет без экипажа в 2022 году. В 2023 запланирован беспилотный запуск к МКС, а в 2024 - первая пилотируемая миссия.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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