Летные испытания космического корабля «Федерация» могут быть перенесены на три года

Отмечается, что подобный риск появился из-за того, что инженерам, работающим над созданием пилотируемого аппарата, необходимо переделать всю конструкторскую документацию, чтобы «Федерация» могла подойти для применения в системе с ракетой-носителем «Ангара». В данном случае речь идет о системе «Ангара-А5».Скорее всего, что все действительно серьезно, поскольку сотрудники корпорации РКК «Энергия» тоже подтвердили эту информацию. Однако от своих комментариев по этому поводу специалисты предприятия отказались. Также своего слова не сказали в «Роскосмосе».На данный момент в планах разработчиков совершить первый тестовый полет без экипажа в 2022 году. В 2023 запланирован беспилотный запуск к МКС, а в 2024 - первая пилотируемая миссия.