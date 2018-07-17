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Сати Казанова ужаснула поклонников худобой и изможденным видом

Сати Казанова выложила в Instagram несколько фотографий, которые сделал её супруг. Таким образом, певица хотела похвастаться, какой у неё талантливый супруг, но поклонники ужаснулись слишком худой и измождённой Сати Казановой.

Сати Казанова ужаснула поклонников худобой и изможденным видом


На опубликованных снимках певица запечатлена без макияжа одетая в белое платье и серый балахон, а её волосы собраны небрежно в обычный пучок. В описании к данной фотографии Сати Казанова отметила, что муж-фотограф является мечтой каждой женщины.

Однако на этом снимке Сати Казанова совсем не понравилась своим подписчикам, которые в комментариях отметили, что время не щадит певицу, а её муж оказался первым, кто сделал из красавицы совершенно другую женщину. Также подписчики отметили, что е муж-фотограф умудрился запечатлеть все недостатки своей жены – земляной цвет лица, страшные руки и изможденный вид совсем не красят Сати Казанаву.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
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