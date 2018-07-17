Сати Казанова ужаснула поклонников худобой и изможденным видом

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) 15 Июл 2018 в 6:44 PDT

На опубликованных снимках певица запечатлена без макияжа одетая в белое платье и серый балахон, а её волосы собраны небрежно в обычный пучок. В описании к данной фотографии Сати Казанова отметила, что муж-фотограф является мечтой каждой женщины.Однако на этом снимке Сати Казанова совсем не понравилась своим подписчикам, которые в комментариях отметили, что время не щадит певицу, а её муж оказался первым, кто сделал из красавицы совершенно другую женщину. Также подписчики отметили, что е муж-фотограф умудрился запечатлеть все недостатки своей жены – земляной цвет лица, страшные руки и изможденный вид совсем не красят Сати Казанаву.