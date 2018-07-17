Vivo готовит смартфон с 10 Гб ОЗУ

Сообщается, что девайсу приписывают 10 гигабайт оперативной памяти. Объем памяти на постоянном записывающем устройстве составит 512 гигабайт. Таким образом, Vivo может побить рекорд с данными показателями. Самое интересное, что производитель планирует поставить это устройство на рынке рангом ниже, чем модели из серии NEX.Несмотря на большой объем памяти, XPlay 7 не получит супер-современную аппаратную платформу. Речь идет только о процессоре SoC Snapdragon 660. Тем не менее, мобильное устройство, скорее всего, сможет похвастаться датчиком сканирования отпечатков пальцев, установленным в экран, и тройным модулем тыльной камеры.Сообщается, что ориентировочная цена данного флагмана будет на уровне 500 долларов.