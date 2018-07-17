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Vivo готовит смартфон с 10 Гб ОЗУ

В сети Интернет появилась информация о том, что компания Vivo готовит к выходу новый смартфон, который должен будет появиться с названием XPlay 7. Главной особенностью аппарата станет объем оперативной и постоянной памяти.

Vivo готовит смартфон с 10 Гб ОЗУ


Сообщается, что девайсу приписывают 10 гигабайт оперативной памяти. Объем памяти на постоянном записывающем устройстве составит 512 гигабайт. Таким образом, Vivo может побить рекорд с данными показателями. Самое интересное, что производитель планирует поставить это устройство на рынке рангом ниже, чем модели из серии NEX.

Несмотря на большой объем памяти, XPlay 7 не получит супер-современную аппаратную платформу. Речь идет только о процессоре SoC Snapdragon 660. Тем не менее, мобильное устройство, скорее всего, сможет похвастаться датчиком сканирования отпечатков пальцев, установленным в экран, и тройным модулем тыльной камеры.

Сообщается, что ориентировочная цена данного флагмана будет на уровне 500 долларов.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30
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